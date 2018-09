Völkermarkt: Vier Einbrüche in die selbe Apotheke

Selbst hartgesottene Suchtgiftfahnder sind erschüttert über den Drogentod eines 17-Jährigen aus Griffen. Im Zusammenhang mit seinem und dem Tod eines Völkermarkters (24) wird ermittelt, ob die Suchtmittel aus einem Einbruch in Völkermarkt stammen - die „Krone“ berichtete bereits. Ein Trio war dort am vergangenen Wochenende viermal in die selbe Apotheke eingebrochen.