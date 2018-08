24-jähriger Völkermarkter starb an Drogenmix

Laut ersten Informationen gab es zwar keinerlei Anzeichen, dass der 24-Jährige sich im Milieu aufgehalten haben soll. Er war keinem der Beamten, die sich in der Szene auskennen, bekannt. „Es wurden in seinem Zimmer aber Suchtmittel aufgefunden“, erklärt der Leiter der Drogengruppe im Landeskriminalamt, Karl Schnitzer. Jetzt ist es traurige Gewissheit. Der junge Mann starb an einem Drogenmix.