Auflösung von Afiesl beginnt am 1. Oktober

Heute in einem Monat hat die 400-Seelen-Gemeinde Afiesl 90 Einwohner weniger: Mit Oktober wird die Ortschaft Waldhäuser an Helfenberg abgetreten. Das ist der erste Schritt der Gemeindeauflösung, die in einer Fusion mit St. Stefan 2019 endet. Auch Ahorn und Helfenberg verschmelzen Anfang Jänner.