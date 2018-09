„Urlaub im Kellerstöckl“: Geheimtipp für Urlauber

Derzeit gibt es in der burgenländisch-ungarischen Grenzregion noch rund 1000 der idyllischen Kellerstöckln, die bei den Urlaubern immer beliebter werden. „Aber bis jetzt mangelt es an der zeitgemäßen und professionellen Aufbereitung. Es gibt keine zentrale Online-Buchbarkeit, kein Gäste-Check-in oder eine gemeinsame Angebotsgestaltung“, so Agrarlandesrätin Verena Dunst. Nach dem symbolischen Spatenstich für das Projekt, es ist ein Zubau bei der Gebietsvinothek mit Buchungs-und Infozentrale geplant, erhoffen sich die Verantwortlichen einen Aufschwung in Sachen „Urlaub im Kellerstöckl“.