Polizei in Lienz schnappte vier Pkw-Einbrecher

Die vier Verdächtigen - der jüngste ist 22, der älteste 34 - hatten zuvor in den Bezirken Kitzbühel und Zell am See zugeschlagen. Die Rumänen gingen immer auf die gleiche Weise vor. Ein Polizeisprecher: „Sie haben mit Steinen Seitenfenster eingeschlagen und alles herausgefischt, was in Reichweite lag. Bargeld, Kameras und Tablets. Und das am hellichten Tag, auf Parkplätzen neben Bundesstraßen.“ Sie werden derzeit beim Landeskriminalamt einvernommen.