Feuerwehrmann fing in See 2,40-Meter-Anakonda

Gelbe Anakonda eigentlich in Südamerika heimisch

Die in Südamerika heimische Gelbe Anakonda war am Donnerstag vergangener Woche erstmals gesichtet worden. Wer sie ausgesetzt hat, konnte noch nicht ermittelt werden. Der Latumer See - ein beliebtes Ziel für Spaziergänger, aber kein Badesee - ist an vielen Stellen von hohem Gebüsch umgeben, das der Schlange ideale Rückzugsmöglichkeiten bot.