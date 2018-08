Das ist Österreichs traurigste Hundezone

„Rasen macht keinen Sinn“

Von der Stadt heißt es: „Ein Rasen in der Hundezone macht keinen Sinn, der wäre in Kürze wieder kaputt. Auf mehrfachen Wunsch hat man die Zone für die Vierbeiner nun mit Naturmaterialien strukturiert. Diese Bereicherung bietet den Tieren Möglichkeiten zum Erkunden und Schnüffeln.“ Jetzt können sie in Deckung gehen, heißt es.