Gereift, wunderschön und absolut entspannt

Die Kolleginnen von damals kommen auch ganz gut zurecht. Mit Ausnahme von Naomi Campbell haben sie alle Kinder in die Welt gesetzt. Trotzdem, und trotz der vielen Sommer, die ihre zum Markenzeichen gewordenen Gesichter bereits gesehen haben, sind sie weiterhin geschäftlich erfolgreich - als Schauspielerinnen, Sängerinnen, beim Vermarkten von Mode und Kosmetik, also durchwegs in Business-Zweigen, in denen ihre sprichwörtliche Schönheit ein gutes Verkaufsargument liefert.