US-Volksschüler nimmt sich nach Outing das Leben

Jamal hatte seiner Mutter im Sommer gestanden, dass er homosexuell sei. Auch in der Schule, der Joe Shoemaker Elementary School, outete er sich am Beginn des Schuljahres. Nach nur vier Tagen in der vierten Klasse setzte er seinem Leben daheim ein Ende. Nach dem Abendessen sollten Jamal und seine zwei Geschwister ihre Zimmer aufräumen - als die Mutter in das Zimmer des Buben sah, fand sie seinen leblosen Körper vor. Wiederbelebungsversuche brachten keinen Erfolg.