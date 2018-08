Aufgriff von neun Illegalen in einem Waldstück

Ein Szenario, das es in ähnlicher Weise schon gegeben hat. „Vor einer Routinekontrolle auf der Südautobahn waren mehrere Personen aus einem Fahrzeug gesprungen. Sie versuchten zu flüchten.“ In Arnoldstein wurde auch schon beobachtet, wie Illegale von Güterzügen absprangen und sich danach in den Wäldern versteckten. „Wir sind bei unserer Kontrolltätigkeit ja stark von Wahrnehmungen der Bevölkerung abhängig“, so der Chefinspektor, für den die Übung ein Erfolg war. Auch italienische Kollegen hatten sich daran beteiligt.