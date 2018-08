„Sommergespräch“: 688.000 Zuschauer für Strache

Das „Sommergespräch“ mit FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache am Montag hatte durchschnittlich 688.000 Zuschauer, teilte der ORF am Dienstag mit. Der Marktanteil betrugt 24 Prozent in der Gesamtzielgruppe ab zwölf Jahren. In Spitzen waren bis zu 747.000 Zuseher dabei.