Sechs Tore, Zauber-Fersler: Spektakel in Italien

Javier Pastore sorgte in der Serie A für die frühe Führung der Roma. Mit einem wunderschönen Fersen-Treffer läutete Pastore gegen Atalanta Bergamo die Partie bereits in der 2. Minute torreich ein. Atalanta drehte aber in der ersten Hälfte die Partie. Am Ende ging die verrückte Partie 3:3 aus