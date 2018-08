40 Polizeigewehre in Depot durch Spielzeug ersetzt

Bislang unbekannte Täter haben in Paraguay mehr als 40 Gewehre aus einem Lager der Polizei entwendet und durch Spielzeugwaffen ersetzt. Noch sei unklar, wann der Einbruch stattgefunden hat, sagte Innenminister Ernesto Villamayor am Montag. Die Spielzeugwaffen aus Plastik und Holz seien jedenfalls im Zuge einer Inventur in dem Depot außerhalb der Hauptstadt Asuncion entdeckt worden.