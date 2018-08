Anrainer gegen Bauprojekt: Ortschef unter Druck

Die Fronten zwischen der Firma Liber Immobilien und den Anrainern im Ortsteil Lindenbreite dürften verhärtet sein. Nach dem Bau der ersten Reihenhäuser wird nun gegen einen geplanten Wohnblock heftig demonstriert. Eine Unterschriftenaktion samt Unterstützung von SP-Bürgermeister Gerhard Dreiszker macht gegen die Bauherren mobil. Selbst ein externer Gutachter der Gemeinde bescheinigt, laut Dreiszker, die „Unvereinbarkeit“ für das neue Projekt. Denn das Ortsbild in der beschaulichen Siedlung soll unter der modernen Bauweise leiden„, so die Einschätzung der Sachverständigen. Die FP fordert nun ein endgültiges Aus für das Projekt. Der Ortschef kalmiert: “Wir hoffen weiter auf eine Einigung. Der Bauwerber will neue Pläne vorlegen.„