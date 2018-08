Mit der App zum Klangwolken-Spektakel im Donaupark

„Ich freue mich schon auf meine erste Klangwolke als Brucknerhaus-Intendant“, sagt Dietmar Kerschbaum, während vor dem Brucknerhaus, im Linzer Donaupark, bereits an den Bühnenaufbauten für die diesjährige Klangwolke „Pax Tradition = Revolution“ gearbeitet wird. Am 8. September ist es so weit. Zuschauer sollten sich aber bereits jetzt die Klangwolken-App „Kalliope“ herunterladen.