Ironman-Krimi: „Wollten keine Toten riskieren!“

„Wir wollten keine Toten riskieren“ - mit derart drastischen Worten machte Ironman Europe-Direktor Erwin Dokter klar, wieso die Entscheidung gefallen war, beim Ironman in Zell am See auf die 90 Rad-Kilometer zu verzichten. Schnee und Temperaturen um den Gefrierpunkt am Filzensattel, dem höchsten Punkt der Strecke, zwangen die Organisatoren zu diesem Entschluss.