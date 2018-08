Sylvie Meis über Sabia: „Das ist das Allerletzte“

Sie kenne niemanden, der Brustkrebs hatte, sagte Sabia Boulahrouz vor wenigen Tagen in der TV-Show „Global Gladiators“. Und setzte nach: „Einige Menschen gehen sogar so weit, eine Krankheit zu erfinden, um davon zu profitieren!“ Wen sie damit meinen könnte, weiß in dem Moment jeder. Immerhin machte Sylvie Meis mit ihrer Brustkrebserkrankung 2009 reichlich Schlagzeilen. Damals waren sie und Boulahrouz noch Freundinnen.