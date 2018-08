Makellos! Chelsea gewinnt auch gegen Newcastle 2:1

In Newcastle sorgte ein Eigentor von DeAndre Yedlin (87. Minute) für den späten Chelsea-Erfolg in einer über weite Strecken zähen Partie. Eden Hazard (76.) hatte die Elf des neuen Trainers Maurizio Sarri per Strafstoß in Führung gebracht, Joselu etwas schmeichelhaft für die Magpies ausgeglichen (83.).