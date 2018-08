Unfallopfer dankte seinen Helfern mit Rosen

So etwas erleben Helfer in der Not auch nur selten: Ein Klagenfurter Rosenverkäufer hatte sich am Freitagabend mit seinem Auto in St. Michael im Lungau (Sbg.) überschlagen. Noch bevor der Verletzte mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht wurde, beschenkte er die anwesenden Einsatzkräfte mit Rosen.