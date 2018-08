Ski-Star Lara Gut: Eigener Film kommt in die Kinos

Behrami auch dabei?

Im Sommer sorgte Gut mit ihrer Hochzeit für Schlagzeilen. Die 27-Jährige gab dem Schweizer Teamspieler Valon Behrami am 11. Juni in Lugano das Jawort. Ob der Ehemann von Gut in dem Film eine Rolle spielt, ist nicht bekannt. In etwas mehr als zwei Monaten wissen die Fans der Schweizerin mehr …