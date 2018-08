Mieterin bei Brand in Wiener Hochhaus gestorben

Kurz vor 1 Uhr früh war bei der Feuerwehr die Alarmierung eingegangen. Wie bei Bränden in Hochhäusern üblich, wurde sofort Alarmstufe 2 ausgegeben. 65 Helfer rückten mit 16 Fahrzeugen zum Einsatzort in der weitläufigen Anlage am Rennbahnweg aus, das Feuer war in einer Wohnung im sechsten Stock ausgebrochen.