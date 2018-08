Toter Kranführer erst nach einem Tag entdeckt

Der 62-Jährige dürfte laut den Angaben von Bauarbeitern bereits am Dienstag nicht mehr vom Kran auf der Baustelle an der Adresse Stock im Weg runtergeklettert sein. Am Mittwoch stieg ein Kollege auf den Kran und fand den Toten. Laut Amtsarzt dürfte der Mann an Herz-Kreislauf-Versagen gestorben sein.