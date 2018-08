„Wir wollen nach Italien ...“

Die 177 Menschen, die vor vier Tagen von der italienischen Küstenwache im Mittelmeer „gerettet“ und an Bord der Diciotti genommen wurden, sind wohl kaum Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention. Sie sind Migranten. Wirtschaftsmigranten, die sich in Europa ein besseres Leben erwarten als in ihren afrikanischen Heimatländern.