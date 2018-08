Sophia Wollersheim: Ärzte schlagen Alarm!

Ihre Sanduhrfigur wird Sophia also verlieren. Die andere Frage, die sich aber stellt: Kann sie mit ihren Silikonbrüsten das Kind überhaupt stillen? „Das kommt darauf an, wie die Brüste gemacht worden sind“, so die Frauenärztin weiter. Es gebe zwei OP-Methoden, klärt sie auf: „Einmal stillerhaltend und einmal nicht stillerhaltend.“ Seien die Milchgänge erhalten, sei Stillen kein Problem. Aber: „Das Risiko einer Entzündung und eines Milchstaus ist erhöht.“