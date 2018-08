Stern will Liste Pilz ordentlich umkrempeln

„Kinderarmut abschaffen“

Vermehrt will Stern nun auf die Zivilbevölkerung hören und dieser „helfen, sich selbst Gehör zu verschaffen“. Als eines der ersten „Leuchtturmprojekte“ nannte Stern den Fokus auf den Kindesunterhalt. Ziel müsse es sein, innerhalb eines Jahres die Kinderarmut in Österreich abzuschaffen - was zumindest theoretisch möglich sei. Auch einen gewissen „zivilen Ungehorsam“ gegen die Regierung will die neue Parteichefin der Liste Pilz forcieren.