Kätzchen in verschnürtem Plastiksack ausgesetzt

Eine Frau, die am Bahnhof Velden in Kärnten auf den Zug gewartet hatte, musste eine schreckliche Entdeckung machen. Die 20-Jährige wurde auf einen zugeschnürten Plastiksack aufmerksam, in dem sich etwas bewegte. Als sie Nachschau hielt, kroch ihr ein kleines Kätzchen entgegen.