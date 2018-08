Justin Timberlake: Triumphzug in Wien

Quer durch die Karriere

Die einzelnen Karrierestationen wurden im Stakkato abgegrast (gutes Stichwort: beim Titelsong des aktuellen Albums „Man Of The Woods“ wuchsen im hinteren Bereich doch tatsächlich Gräserbüschel aus dem Boden), Zeit zum Verschnaufen blieb kaum. Das eingängige „Senorita“ erklang aus tausenden Kehlen, das große „Cry Me A River“ wurde gar ein bisschen zerschossen aufgrund überbordender Gitarreneinsätze und „Summer Love“ brachte viel Liebe in die heiße Location.