Welser Feuerwehr befreit hilflose Katze aus Rohr

Die Feuerwehr wurde Samstagnachmittag zu einer Tierrettung in einem Mehrparteienwohnhaus in Wels-Neustadt alarmiert. Was war passiert? Eine Katze war von der Wohnung in einem oberen Stockwerk aus in das Rohr gekrochen und konnte weder vor noch zurück. Von Innen konnte die Katze weder erreicht noch mit Futter beziehungsweise Wasser aus dem Rohr herausgelockt werden.