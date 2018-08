Verletzter Lenker erst nach Stunden entdeckt

Erst Stunden nach einem Autounfall ist ein verletzter Lenker am Freitag im niederösterreichischen Bezirk Tulln entdeckt worden. Der Pkw war vermutlich schon in der Nacht in einen zehn Meter tiefen Graben gestürzt, ein vorbeikommender Traktorfahrer bemerkte das Auto in den Mittagsstunden. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Lenker.