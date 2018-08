Alles für den Mann von heute

Wer als Mann großen Wert auf die eigene Schönheit und Pflege legte, wurde lange Zeit in die Schublade „metrosexuell“ abgelegt. Bestes Beispiel: David Beckham. Er wechselte seinen Haarschnitt öfter als Ehefrau Victoria. Auch was Tuben und Cremes betrifft, dürfte er ihr in nichts nachstehen. Nach und nach erkannten aber auch „echte“ Kerle, die bis dato nur auf Wasser vertrauten, die Vorteile, wie bessere Flirtchancen oder mehr Wohlbefinden. Mittlerweile sprießen Barbershops (Friseursalons für Männer) wie Pilze aus dem Boden. Es gehört zum guten Ton eines Mannes einen individuellen, gepflegten Look zu haben. Und wir haben alles, was Sie dafür brauchen.