Serien-Diebin nach 17 Coups endlich festgenommen

Erfolg für die Linzer Polizei. Fahnder konnten eine Serien-Diebin ausforschen, die zwischen Anfang Mai und 14. August mindestens 17 Diebstähle in Linzer Geschäften verübt haben soll. Bei der Verdächtigen handelt es sich um eine unstete 24-Jährige, die jeweils betagte oder durch Kinder abgelenkte Kunden beobachtete und ihnen in einem günstigen Moment die Geldbörsen aus den Handtaschen, Kinder- oder Einkaufswagen stahl. Aus den Brieftaschen nahm die Frau aber nicht nur das Bargeld, sondern hob mit darin aufbewahrten Bankomatkarten - sofern auch der Pin-Code in der Geldbörse war - größere Summen ab.



Geständnis

Die Verdächtige konnte nun ausgeforscht und festgenommen werden. Sie zeigte sich geständig und wurde am Mittwoch in die Justizanstalt Linz überstellt. Angeblich trieb sie ihre triste Lebenssituation zu den Diebstählen. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.