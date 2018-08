Ein Brandstifter treibt in Lienz sein Unwesen

Innerhalb eines Tages wurden in Lienz gleich zwei Müllinseln in Brand gesteckt: Nachdem die Feuerwehr am Mittwoch um kurz vor ein Uhr früh, wie berichtet, beim Dolomitenbad gegen ein regelrechtes Flammeninferno angekämpft hatte, wurden die Einsatzkräfte keine 24 Stunden später erneut zu einem Müllinsel-Brand im Bereich der Sport- und Eislaufanlage aus. Die Polizei macht nun jagt auf einen Feuerteufel…