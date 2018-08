Ex-Weltmeister Fernando Alonso verlässt Formel 1!

Auf Twitter verabschiedete sich Alonso von der Formel 1 mit einer Art „Liebes-Video“ an dessen Ende es hieß: „Ich weiß, dass du mich liebst. Sei sicher, ich liebe dich auch.“ Alonso macht in der McLaren-Aussendung aber auch klar, dass seine Tage in der Formel 1 noch nicht zwingend gezählt sein müssen. „Ich danke allen bei McLaren. Mein Herz ist für ewig beim Team. Ich weiß, dass sie in der Zukunft stärker und besser zurückkehren werden und das könnte für mich der Moment sein, in die Serie zurückzukommen. Das würde mich wirklich glücklich machen“, so Alonso.