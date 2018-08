Andi Herzog „ist ja ein extrem sympathischer Typ!“

„Blicken gemeinsam vorwärts!“

Auch unangenehmen Fragen wich Herzog nicht aus. Natürlich kamen auch das 1:1 von 2001 in Tel Aviv, bei dem Herzog mit seinem Freistoßtor in der Nachspielzeit Israel aus dem WM-Rennen geschossen hatte, und die besonderen Begleitumstände zur Sprache: „Ich habe damals auf dem Platz das Beste für mein Land gegeben, was sonst alles geschrieben worden war, will ich nicht mehr kommentieren, denn da war viel dabei, was einfach erfunden war. Ich denke jedenfalls jetzt nicht mehr an dieses Spiel zurück, für mich war es eine Ehre, das Angebot von Israel erhalten zu haben, nun blicken wir gemeinsam vorwärts.“