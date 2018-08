Lenkerin fährt falsch in Kreisverkehr ein: Unfall

Die Pensionistin aus Mäder war gegen 8 Uhr früh auf der Montlinger Straße in Richtung Götzis unterwegs. Bei einem Kreisverkehr, der die L59 mit der L56 verbindet, kam es dann zum folgenschweren Fehler der Frau. Sie fuhr in falscher Richtung in den Kreisverkehr ein.