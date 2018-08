Stankovic: „Viele haben mich abgeschrieben“

Dass Salzburg mit einem 3:0-Vorsprung in die Drittrunden-Rückpartie in Skopje (20.15 Uhr/live Puls 4) geht, ist nicht zuletzt Stankovic zu verdanken, der in der „Regenschlacht“ von Salzburg in der Vorwoche gute Chancen des mazedonischen Meisters vereitelte. Dass er sein Können überhaupt zeigen darf, schien noch vor einem Jahr unwahrscheinlich. Walke (unten im Bild in der Mitte, rechts Ulmer) war die unbestrittene Nummer eins, für den Österreicher mit Ausnahme des Cups - wo er durchaus aufzeigte - die Ersatzbank reserviert.