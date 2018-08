Werbeagentur-Chefs kreierten erstes OÖ-Tonic

Bekannter Traunstein-Gin

Zu den unzähligen Destillaten und Likören aus seiner feinen Brennerei in Kirchham bei Gmunden gesellte sich vor vier Jahren auch sein mittlerweile weithin bekannter Traunstein-Gin. Bis ihm und seinem Spezi Christoph Landershammer an einem gemeinsamen Abend zu später Stunde die Idee kam: „Was wäre, wenn wir auch ein Tonic herstellen würden?“ „Tags darauf habe ich Christoph dann angerufen und gesagt. ,Was is’ jetzt, gemmas an?‘“, denkt Brunner ein Jahr zurück.