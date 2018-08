Vetropack macht Kremsmünster zur Welt der Flaschen

In den Vitrinen des Vetropack-Gebäudes sind Gläser und Flaschen in allen Formen und von vielen prominenten Marken ausgestellt - von Vöslauer, Römerquelle über Maresi, Zipfer, Schartner Bombe bis hin zu Darbo, Rapso, Red Bull und Schlumberger. 2,16 Millionen Glasverpackungen werden am Standort in Kremsmünster erzeugt - und das pro Tag. Das Geräusch am Ende der Produktionslinien erinnert an jene Situation, wenn man gerade Mehrwegflaschen im Supermarkt zurückgegeben hat.