17-jähriger Norweger stellt Laufwelt auf den Kopf

„Es war das Rennen, das ich am wenigsten haben wollte. Es war eines der schnellsten Rennen in den letzten Jahren. Ich bin das gerannt, was ich kann. Ich bin mein Rennen gelaufen und habe mir gute Partner gesucht, die ich mit den deutschen Läufern gefunden habe. Ich war Vorletzter der Meldeliste, von der Platzierung her ist es deshalb okay. Nicht gut, nicht schlecht. Ich kann mit meinem Einstieg am 5.000er zufrieden sein“, sagte Vojta, der das Rennen von der Stimmung her gleich nach Olympia einstufte: „Das Stadion ist förmlich explodiert!“