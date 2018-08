Bäuerin trennt sich mit Kettensäge ganzen Arm ab!

Mann griff in Häcksler

Ein zweiter Horrorunfall wird aus der Grenzregion Oberösterreich-Niederösterreich gemeldet: Ein 31-Jähriger aus Aschbach-Markt griff in Seitenstetten in einen defekten Maishäcksler, der aber noch lief, und erlitt schwere Verletzungen an der rechten Hand. Rettungshubschrauber „Christophorus 10“ flog das Opfer, das Amputationsverletzungen erlitten hatte, in die Klinik St. Pölten.