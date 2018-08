Starparade beim Linzer „Krone“-Fest

Erfolgreiches Spice Girl

Genau wie bei der Starparade, die alle Besucher am Freitag und Samstag auf 13 Bühnen und Plätzen der Landeshauptstadt bei freiem Eintritt genießen können. Wie etwa Melanie C, die nicht nur als Spice Girl weltweit die Hitparade stürmte und Millionen Alben verkaufte, sondern auch als Solokünstlerin. Ihre Songs wie „I Turn To You“, „Never Be The Same Again“ oder „First Day Of My Life“ sind echte Ohrwürmer.