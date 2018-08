Gewinn ein Meet & Greet mit YouTube-Stars!

Es ist das größte Openair Festival Oberösterreichs bei freiem Eintritt: Das beliebte Linzer „Krone“-Fest findet dieses Jahr gleich an drei Tagen statt. Ganz Linz wird zur großen Bühne, wenn internationale Topstars und nationale Bühnenlieblinge in Linz mit ihren Hits die Besucher zum Tanzen bringen! Mit der „Krone“ kommen Sie jetzt ihren Stars noch näher! Wir verlosen exklusive Meet & Greets für die Line-Up Stars Aquamarin, Iggi Kelly, Inspired by Dzeni, Daniele Negroni und Bars & Melody.