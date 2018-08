So heiß ist Leonardo DiCaprios neue Flamme

Derzeit lassen die beiden in Europa die Seele baumeln, genießen unter anderem an der Amalfiküste in Italien das „La dolce vita“. Und von dort schickt die kurvige Brünette auch richtig sexy Urlaubsgrüße. Etwa vom Bootstrip zu den berühmten Faraglioni-Felsen vor Capri, die bei dem Anblick von Camila im roten Bikini eigentlich zur Nebensache werden.