Vater versteckt Söhne seit sechs Jahren in Ägypten

Mutter hat Sorgerecht

2012 macht der Angeklagte mit seinen Kindern Urlaub in Ägypten. Der Familienrat habe beschlossen, dass die Kinder in Ägypten bleiben müssen, sagte der Mann später vor Gericht aus. Er ignorierte, dass die Mutter, die ebenfalls in Ägypten geboren wurde, sowohl in Österreich als auch in Ägypten das Sorgerecht für die Söhne hat. Trotzdem wurden die Kinder zum Spielball zwischen den Familien. Der 54-jährige Angeklagte am Donnerstag: „Die Frau will die Kinder nicht sehen. Nur aus Rache geht sie zum Gericht. Meine Familie hat kein Vertrauen in diese Frau.“