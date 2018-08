Passantin erst nach Nummer gefragt, dann belästigt

Auch Handy geraubt

Danach riss er der 19-Jährigen auch noch das Handy aus der Hand und flüchtete, so der Polizeisprecher. Das Opfer alarmierte nach dem Vorfall sofort ihre Eltern. Als der Vater auf der Straße Ausschau nach dem Mann hielt, ging der Verdächtige just in diesem Moment an dem Wohnhaus vorbei.