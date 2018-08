Mit 28 Jahren: Ex-Weltmeister stirbt bei Unfall!

Die Leichtathletik-Welt trägt Trauer - denn ein Ex-Weltmeister hat sein Leben ausgehaucht! Der Kenianer Nicholas Bett, Goldmedaillen-Gewinner über 400 Meter Hürden bei der Leichtathletik-WM 2015 in Peking, kam bei einem schweren Verkehrsunfall im Westen seines Heimatlandes ums Leben. Bett, Vater von zweijährigen Zwillingssöhnen, war zwischen Eldoret und Kapsabet unterwegs, als sein SUV von der Fahrbahn abkam und sich in den Straßengraben überschlug - Bett starb offenbar noch an der Unfallstelle. „Mein tiefes Beileid an seine Familie. Ruhe in Frieden“, twitterte Kenias Sportminister Rashid Echesa.