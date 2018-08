Drogen-Labor explodiert: Gas-Luft-Gemisch verpufft

Jetzt steht es fest: Die Explosion am Montag in einer Wohnung im niederösterreichischen Loosdorf ist tatsächlich auf einen missglückten Versuch, Drogen herzustellen, zurückzuführen. Der 22-jährige Besitzer der Wohnung und ein Bekannter hatten offenbar Cannabisharz produzieren wollen. Dabei dürfte aus einer Kartusche Butangas ausgetreten und in der Folge das Luft-Gas-Gemisch verpufft sein. Bei der Detonation gab es drei teils schwer Verletzte zu beklagen.