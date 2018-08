Müde Beine! Frühes „Elimination“-Out für Matzner

Matzner hätte aber nach dem Punkterennen und Rang 15 im Omnium nicht mehr die Reserven gehabt, um sich viel länger im Rennen zu halten. „Ich bin einfach extrem müde. Ich habe es vom ersten Meter an gemerkt, das wird eine zähe Partie. Die Beine wollten jetzt gar nicht mehr.“ Er hätte seinen Platz an seinen Teamkollegen Andreas Müller abgegeben, nur hatte der für Dienstagfrüh seinen Rückflug gebucht. Der wurde jedoch verschoben und Müller war nun doch in der Halle. Für den 25-jährigen Matzner steht jetzt ein mehrwöchiger Urlaub an. „Ich werde das Rad ein bisschen in die Ecke stellen. Ich mache jetzt vier Wochen einmal nichts.“ Für Hallen-Rennen danach denkt er, sich durch seine Bronzemedaille empfohlen zu haben. „Sechstage-Rennen würde ich gerne einmal machen, das bin ich noch nie gefahren. Ich hoffe, dass das jetzt einmal passiert.“