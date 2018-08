Sparplan auf dem Tisch: AUVA wird nicht aufgelöst

Am 21. August legt die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) ihren radikalen Sparplan in der Höhe von knapp 500 Millionen Euro vor. In den vergangenen Wochen haben die Verhandlungen Früchte getragen, eine Lösung wurde auf den Weg gebracht. Somit steht fest: Die AUVA wird nicht zerschlagen.