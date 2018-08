Millionär übernimmt auch in Dänemark Geldstrafen

Sobald die Vollverschleierung in einem europäischen Land verboten wird, tritt er in Erscheinung. Die Rede ist vom französisch-algerischen Millionär Rachid Nekkaz, der nach Frankreich und Österreich nun auch in Dänemark die seit 1. August drohenden Geldstrafen übernehmen möchte. Eine 28-jährige Muslimin ist nach dem neuen Gesetz bereits zu einer Geldstrafe von 1000 Kronen (rund 134 Euro) verdonnert worden. Die Frau trug in einem Einkaufszentrum einen Niqab.